Les concentracions fan el ple a Sant Jaume i a la plaça de la Catedral de Barcelona

Si al matí s'omplia la plaça de Sant Jaume de Barcelona en l'acte central convocat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural amb el suport per Taula per la Democràcia, per reclamar l'alliberament dels consellers del Govern i els líders de les entitats sobiranistes que es troben a la presó, a la tarda també s'omplia la plaça de la Catedral de la capital catalana i el seu entorn amb la mateixa reclamació.



La concentració de la tarda, va arrencar amb el músic Cesk Freixas cantant Què volen aquesta gent? Entre els que van intervenir hi havia el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, que va ser rebut amb xiulets i amb crits de «fora», pel fet que l'organització sindical que lidera no va secundar la vaga general convocada per a la jornada d'ahir, a Catalunya.