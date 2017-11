Denuncia la pèrdua del DNI i acaba empresonat per furt, robatori i maltractaments

El jutge ha enviat a presó un jove de 19 anys veí de Vilafranca del Penedès com a presumpte autor d'un furt, un delicte de robatori amb força, un delicte de receptació, un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar i per una ordre de recerca i detenció, que havia emès un jutjat penal de Tarragona.

El noi va ser detingut el passat 2 de novembre, quan es va personar a la comissaria de la Policia Local per denunciar la pèrdua del seu DNI. En el moment d'iniciar els tràmits, els agents van constatar que el jove estava buscat per la justícia. Després d'escorcollar-lo, van comprovar que duia a sobre diversos objectes presumptament sostrets, així com el rebut de la revenda d'un ordinador portàtil. Posteriorment, la Policia Local el va traslladar a les dependències dels Mossos d'Esquadra, on va quedar arrestat pels altres delictes dels quals se'n sospitava que era l'autor.

La investigació va començar el 30 d'octubre, quan una dona va denunciar que s'havia trobat la casa regirada i que li havien robat un ordinador portàtil, una videoconsola i 200 euros en efectiu. La víctima sospitava de l'exparella sentimental de la seva filla. De fet, dos dies abans la jove havia denunciat el noi com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar.

En paral?lel, el dia 29 d'octubre, una treballadora de l'Hospital de Vilafranca havia denunciat el furt de la seva bossa de mà de l'interior del despatx on els treballadors deixen les seves pertinences. La policia va recollir una descripció acurada de l'autor dels fets, en base al testimoni aportat per la víctima i a les imatges de les càmeres de videovigilància de l'hospital.

Va ser el 2 de novembre, però, quan la policia va encaixar i relacionar les diverses denúncies, en el moment que un jove es va personar a la comissaria de la Policia Local per denunciar la pèrdua del DNI. Els agents van comprovar que el noi, de 19 anys, tenia una ordre de recerca i detenció en vigor, emesa per un jutjat penal de Tarragona, per un robatori amb violència i intimidació.

Durant l'escorcoll de les pertinences, els agents van localitzar dins la seva motxilla un ordinador portàtil, tres telèfons mòbils –un dels quals constava com a sostret a les bases policials- quatre rellotges i diverses joies. El jove també duia el rebut de venda d'un ordinador portàtil en una botiga de compravenda de productes de segona mà. Per aquest últim motiu va quedar detingut per un delicte de receptació.

La Policia Local va traslladar el noi a les dependències dels Mossos d'Esquadra, on se'l va investigar com a presumpte autor del delicte de robatori amb força al domicili de la seva exsogra i com a presumpte autor de maltractaments a la seva exparella. Al mateix temps, els investigadors van comprovar que el jove coincidia plenament amb la persona enregistrada a les imatges de l'hospital, de manera que també va quedar detingut per un delicte de furt. Un cop va passar a disposició judicial, el magistrat va decretar el seu ingrés a presó.