Iceta aposta pel «catalanisme pragmàtic»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha apostat pel "catalanisme pragmàtic" i ha dit a aquells que han criticat l'aliança amb Units per Avançar que no entenen d'acordar amb els altres "a menys que comparteixin al 100% les seves idees".

Iceta ho ha dit en una conferència al Col·legi d'Advocats de Barcelona davant de membres del partit, líders sindicals, representants de la cultura i del món polític, com l'exlíder d'Unió Josep Antoni Duran i Lleida i el que serà el seu número tres per Barcelona Ramón Espadaler.

Precisament, ha afirmat que entén les crítiques del seus "adversaris" a l'aliança amb Units per Avançar perquè "hi ha qui no vol acordar, sinó que vol imposar" i ha reivindicat que Catalunya "necessita més acords i menys divisions". D'altra banda ha assegurat que vol ser el proper president de la Generalitat de Catalunya per "superar la divisió entre catalans".