Intersindical CSC considera que la jornadade vaga haestat un «èxit»

El sindicat Intersindical-CSC, convocant de la vaga general a Catalunya, va valorar «molt positivament» la jornada d'ahir i va felicitar totes les persones que es van mobilitzar per aconseguir aquest «èxit».



En un comunicat, la central va assegurar que la vaga estava tenint un èxit important en diferents sectors i comarques i que en l'àmbit de l'ensenyament primari, secundària i universitària es podia parlar d'un seguiment d'aproximadament el 80%, segons xifres del sindicat. En el cas de l'administració pública en general, van assegurar que hi havia el 40% de treballadors que es van adherir a la vaga. D'altra banda, la Intersindical va apuntar que en el cas de Mercabarna les vendes de producte fresc havien caigut el 80% respecte d'un dia laboral habitual, encara que cal tenir en compte l'efecte en els talls de les vies de comunicació.



El sindicat també va lamentar que la vaga hagués estat marcada per «l'intent de boicot» de Foment del Treball, la gran patronal catalana, que va intentar infructuosament que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) declarés il·legal l'aturada en considerar que no estava motivada per causes laborals o econòmiques sinó que tenia motivació política.