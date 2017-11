Més d'un miler de persones reclamen al mig de Berga «la llibertat dels presos polítics»

Més d'un miler de persones van participar, ahir a migdia a Berga, en una marxa «en defensa de les institucions catalanes i la cohesió socials» convocada per ANC i Òmnium Cultural del Berguedà. L'acte va començar al migdia a la plaça de Sant Pere, on hi va haver la concentració. D'allà, i de mica en mica, els concentrats, a qui al llarg del recorregut es va anar afegint gent, van marxar lentament pel carrer Major, plaça de Sant Joan, de les Fonts i de la Creu. A la capçalera hi havia representants de les dues entitats convocants que duien una pancarta amb el lema «Llibertat presos polítics» una de les consignes més corejades a l'acte. La corrua de berguedans va arribar a la plaça dels Països Catalans, que es va omplir de gom a gom. Allà es van llegir dos manifestos on es reclamava «la llibertat dels presos polítics».