Michel: «El Govern espanyolés el nostre únic interlocutor»

El primer ministre belga, Charles Michel, va fixar ahir la posició del seu Govern sobre la crisi catalana en assegurar que l'«interlocutor» de Bèlgica «és el Govern de Madrid» i va considerar que Carles Puigdemont és «un ciutadà europeu que ha de respondre dels seus actes».



La crisi catalana va irrompre ahir de ple al Parlament federal belga, amb un debat d'hora i mitja a la Comissió d'Interior centrat en la crisi catalana i el paper de Bèlgica des de l'arribada el 30 d'octubre de Puigdemont a Brussel·les, després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i el cessament del seu Govern. «No hi ha cap ambigüitat. Tenim un interlocutor que és el Govern de Madrid, el Govern d'Espanya, per tots els canals diplomàtics», va afirmar Michel.



Puigdemont, va dir Michel, és «un ciutadà europeu que ha de respondre dels seus actes, amb drets i obligacions, sense privilegis, ni més ni menys». «Això vol dir que el Govern belga tracta amb el respecte de l'estat de dret la situació de tots els ciutadans europeus», va indicar el líder belga. Michel va assegurar que no intervindrà en la crisi catalana malgrat la seva repercussió judicial a Bèlgica. Aquest fet va aixecar les crítiques de l'oposició, que va qüestionar la posició d'un govern format per una majoria d'independentistes flamencs. El líder francòfon de l'MR, que governa en coalició amb tres partits flamencs, amb majoria independentista de Nova Aliança Flamenca, va descartar la intervenció política del seu Govern, fins i tot en el cas d'una petició d'asil, que, segons va reiterar ahir, «no és a l'ordre del dia del Govern». «Cada ciutadà europeu pot introduir una petició d'asil al nostre país. No som l'únic que ofereix aquesta possibilitat. Si fos el cas, ho faria a través d'un òrgan independent competent, sense intervenció d'un secretari d'Estat», va dir en referència a les declaracions del secretari d'Estat de Migració i Asil, Theo Francken, que va plantejar la possibilitat abans que Puigdemont arribés a Bèlgica.