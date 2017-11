Milers de persones es concentren en places de Manresa al matí i a la tarda

Manresa va tornar a viure ahir una jornada de mobilitzacions per exigir l'alliberament dels consellers destituïts del Govern i la dels dirigents d'Òmnium i l'ANC. En aquesta ocasió va ser doble. Al migdia a la plaça Sant Domènec s'hi van reunir unes 4.000 persones, segons fonts policials (vegeu pàgina 4). Al vespre hi va haver una nova concentració. Aquest cop a la plaça Major, que es va tornar a omplir. En sis dies s'han dut a terme cinc mobilitzacions multitudinàries a Manresa.



A la plaça Major la convocatòria va estar presidida per dues pancartes signades per l'ANC, Òmnium i Crida per la Democràcia en les quals es podia llegir «Llibertat presos polítics». «Llibertat» va ser el lema més corejat pels assistents, entre els quals hi havia l'ex-delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, destituïda recentment.



A la concentració, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va relatar el viatge que dimarts va fer a Brussel·les juntament amb 200 alcaldes més, durant el qual es van reunir amb Carles Puigdemont i els quatre consellers que hi ha a la capital belga. «És difícil traslladar aquestes sensacions», va dir.



Va tenir un record emotiu pel conseller de Sanitat, Toni Comín, que té vincles amb Manresa, i que els va traslladar que estava fent la seva feina «sense la voluntat de ser heroi o màrtir». També va recordar les paraules de l'eurodiputat Ramon Tremosa, que va dir als alcaldes que «això serà llarg. No es pot defallir ni cometre errors. Pas serè, ferm i convençut». Va acabar la seva intervenció demanant seny i serenor, i amb un «visca Catalunya lliure».



A la concentració de la plaça Major hi van intervenir el botiguer manresà Llorenç Juanola i la representant del sindicat d'ense-nyament USTEC, Ester Plans (vegeu desglossat).



Juanola va afirmar que els botiguers i els petits i mitjans empresaris estan assumint un cost important en aquests moments, però «ho assumim per assolir un país més just i pròsper». Va assegurar que «són temps convulsos però estimulants» i que s'ha de consolidar «la lluita pacífica» per la llibertat i la dignitat.



Els organitzadors de la concentració van recordar que la pròxima cita per exigir l'alliberament dels presos serà dissabte a la tarda a Barcelona. Del Bages sortiran 45 autocars que ja s'han omplert. També es va informar dels talls de carreteres a les fronteres, informació que va ser rebuda amb forts aplaudiments.