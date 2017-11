Mor la dona tirotejada per la seva exparella al col·legi d'Elda

L'assassí havia de ser jutjat avui per amenaçar-la de mort. La víctima ho va denunciar la setmana passada. Era la segona demanda després de la que va presentar el 2014, quan va ser absolt després de negar-se a declarar. En 2016 també va ser condemnat amb la prohibició de no acostar-se a la seva exparella durant 8 mesos. El crim es va produir a la sortida de classe quan la víctima havia anat a recollir el fill de tots dos. L'agressor va disparar fins a 5 ocasions a la dona i després es va disparar un tret a la boca

L'home de 31 anys que ahir va assassinar de cinc trets la seva exparella a Elda, al col·legi Santo Negro on havia anat a recollir el seu fill de 3 anys i després es va suïcidar, estava citat precisament per avui al Jutjat Instrucció 3 de Novelda, amb competències en matèria de Violència sobre la Dona, per sotmetre's a un judici ràpid per un presumpte delicte d'amenaces després d'haver estat denunciat la setmana passada per la víctima, de 28 anys i veïna de Monforte.

La dona va interposar la denúncia contra el seu excompany sentimental, amb el qual tenia un fill de tres anys, el passat dia 2 de novembre després d'un altercat que va tenir lloc al bar de Monforte on ella treballava. Aquest mateix dia es va dictar, com a mesura cautelar fins a la celebració del judici, una ordre d'allunyament que li impedia acostar-se a la dona a menys de 300 metres i de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà fins que hi hagués una sentència ferma.

El magistrat atenia així la petició de la víctima i de la Fiscalia, que no van sol·licitar altres mesures cautelars, després de valorar, a més, que el 2016 ja havia estat condemnat a treballs en benefici de la comunitat per un delicte de lesions.

En la resolució en la qual s'acorda la ordre de protecció, el Jutjat ordena comunicar la mesura als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, als Serveis Socials i d'Atenció a la Dona perquè adoptessin les mesures necessàries d'assistència i ajuda a la denunciant, a l'Oficina d'Atenció a les Víctimes del Delicte de la Generalitat Valenciana així com al Registre Central per a la Protecció de les Víctimes de Violència Domèstica.

Aquest mateix dia, l'instructor va assenyalar el judici per a una setmana després i, a més, va acordar mesures respecte del fill de la parella perquè els lliuraments de l'infant, el règim de visites havia estat pactat mesos enrere pels progenitors, es produïssin a través d' una tercera persona.

Dimarts va ser arrestat a Elda

L'assassí va ser arrestat i posat a disposició judicial dimarts passat, 7 de novembre, després que el seu exparella denunciés que en els dos dies anteriors havia intentat comunicar telefònicament amb ella a través de terceres persones.

En aquestes trucades, segons el relat de la víctima, el denunciat no va abocar cap amenaça contra ella. Va ser detingut a Elda i posat a disposició judicial. El Jutjat d'Instrucció 3 de la localitat, en funcions de guàrdia, va acordar la seva llibertat, quedant com investigat en un procediment obert per un delicte de trencament de mesura cautelar per incomplir l'ordre dictada la setmana passada pel Jutjat de Novelda que li impedia comunicar- amb la mare del seu fill.

El Jutjat ha obert una causa per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, encara que la mort de l'agressor extingeix les responsabilitats penals. El Jutjat d'Elda s'inhibirà a favor de Novelda, amb competències en matèria de violència sobre la dona, quan rebi l'atestat policial sobre els fets ocorreguts ahir.

Al gener de 2016 l'home va ser condemnat per un delicte de lesions en l'àmbit familiar. Va ser un judici de conformitat. Va reconèixer els fets i, tal com preveu la llei, es va beneficiar de la reducció d'un terç en la pena sol·licitada pel fiscal pel que va ser condemnat a 40 dies de treballs en benefici de la comunitat. Se li va imposar a més la privació del dret a tenir i portar armes per dos anys i la prohibició d'acostar durant vuit mesos a la seva llavors parella.

Amb anterioritat a aquest episodi, al setembre de 2014, la víctima havia interposat una altra denúncia contra la seva parella. Davant el jutge instructor es va negar a declarar contra el presumpte agressor. El cas, però, va arribar a judici però ell va ser absolt per un jutjat penal d'Alacant.

Jessyca va rebre amenaces de mort de la seva exparella la setmana passada. Així ho han relatat a aquest diari diversos amics de la víctima i ha confirmat aquesta aragonesa

El relat dels fets

Eren poc més de les cinc de la tarda d'ahir quan desenes de pares i mares esperaven en les portes del col·legi públic Santo Negro d'Elda (Alacant) que els seus fills sortissin de classe. En aquest moment un home va disparar cinc vegades a la seva exparella sentimental, que ahir a la nit es debatia entre la vida i la mort en la UCI. A continuació l'home va usar la mateixa pistola per treure's la vida.

Els fets van passar quan la dona ja havia recollit el seu fill de quatre anys i l'havia fet entrar al cotxe. En aquell moment, la seva exparella s'hi va apropar, va obrir la porta i li va disparar dos trets sense dir-li res. Malgrat això, la dona va aconseguir sortir del vehicle i arrencar a córrer però ell la va seguir i li va disparar tres vegades més, dues d'elles quan ja estava estirada a terra. El nen, que encara estava en el cotxe i va presenciar la macabra escena, també va fugir i va entrar al col·legi cridant i plorant, segons van relatar algunes de les mares que van presenciar l'agressió, i que es trobaven en estat de xoc.

L'agressor va pujar al cotxe que havia aparcat davant del col·legi amb el possible propòsit de fugir. Va circular uns cinquanta metres abans de pujar a la vorera per esquivar el trànsit però va quedar encastat entre els arbres i la tanca de la pròpia escola; en aquell moment va decidir disparar-se un tret a la boca amb la mateixa arma. Una vella pistola del calibre 9.