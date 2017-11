Neu per sobre els 1.000 metres a les comarques de l'Alt Pirineu

Les comarques de l'Alt Pirineu registren un ambient fred i nevades per sobre els 1.000 metres aquest dijous. A Puigcerdà hi neva feblement i a Vielha s'han acumulat gruixos d'uns 10 centímetres. Al Port de la Bonaigua no ha deixat de nevar en tot el dia i fins a mig matí era obligatori circular-hi amb cadenes. Les màquines llevaneu s'han afanyat a deixar neta la calçada pel vent que bufa a la zona torna a arrossegar la neu a la carretera.

Entre algunes de les temperatures mínimes que s'han registrat destaca -5,5?°C a la cota 2,515 d'Espot, -6,9?°C a la cota 2.500 de la Tossa d'Alp o els -6,4?°C a la cota 2.535 de Boí. A Puigcerdà s'han registrat temperatures mínimes de -2,2?°C. Pel que fa a les precipitacions a la Val d'Aran és on s'han registrat les més importants: 26,7 litres al Lac Redon, 11,3 a Vielha i 10,1 a la Bonaigua. Totes aquestes precipitacions en forma de neu.

Aquesta nevada sumada a la del passat dilluns dia 6 deixarà gruixos importants a l'estació d'esquí de Baqueira Beret que farà que puguin obrir a la data que tenien previst, el 25 de novembre.