La Plataforma per la Llengua avisa que el 155 busca «arraconar» el català de l'administració

La Plataforma per la Llengua ha avisat aquest dijous que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució busca "arraconar" el català de l'administració. L'entitat ha posat a disposició dels treballadors públics i els usuaris que "pateixin alguna vulneració dels drets lingüístics en l´àmbit de l'Administració" un servei de consultes, queixes i assessorament legal per a ajudar-los, i si cal, denunciar aquestes situacions. La Plataforma per la Llengua denuncia "la irregularitat greu que podria representar per als alts càrrecs i els treballadors públics de la Generalitat que els enviats del govern espanyol els obliguin a mantenir converses i redactar informes en castellà a partir d'ara". L'entitat ha manifestat que ha sabut de fonts de l'administració catalana i a través dels mitjans de comunicació, que "aquest dimarts s'han instal·lat en algunes conselleries de la Generalitat diverses persones enviades per part del Ministeri de Presidència per a dirigir l'operació de desplegament de l'article 155". La plataforma ha indicat que "aquesta actuació lesionaria de manera important les competències i el funcionament de la Generalitat i podria intentar, entre altres coses, arraconar el català dins l'administració".

L'entitat ha indicat que "els funcionaris enviats per l'executiu de Rajoy podrien dirigir-se als treballadors i exigir-los que els parlessin en espanyol i que els informes i les reunions es facin en aquesta llengua a partir d'ara". "Si això es produís", han afegit, "aquestes persones estarien incomplint la legislació que intenten fer creure que venen a respectar i fer respectar".

El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha considerat que "aquesta situació seria intolerable i una negligència i una vulneració clares dels drets dels treballadors públics" i ha advertit que "la llengua no es toca".