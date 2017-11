Puigdemont insisteix en una llista única independentista contra 'el cop d'estat'

Carles Puigdemont ha reaccionat a la falta d'acord dels partits independentistes i ha assegurat que existeixen "altres alternatives", inclosa una aliança amb la societat civil, per concórrer a les properes eleccions a Catalunya del 21 de desembre.

"Hi ha altres alternatives i possibilitats que es poden recórrer. El que hi ha és una demanda majoritària en la societat catalana per fer una aliança entre política i societat civil, i encara som a temps de fer-ho", ha afirmat en una entrevista gravada amb la cadena pública flamenca VRT, en ser preguntat per les friccions entre el PDeCAT i ERC.

Puigdemont ha tornat a dir que està "disposat" a liderar una llista sobiranista que sigui una "gran agrupació de diferents sensibilitats" que coincideixin en l'objectiu de "frenar el cop d'estat" que, al seu judici, és l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Preguntat per si té un projecte de futur que defensar durant la campanya, l'expresident català no ha donat detalls de fons però ha insistit que el seu esforç se centra que les eleccions del 21D se celebrin "de manera normal", sense "pressions polítiques" ni gran presència policial.

A més ha demanat "no confondre els resultats d'un partit" amb les possibilitats de l'independentisme el 21D, quan l'entrevistadora s'ha referit a la caiguda en les enquestes del PDeCAT, i s'ha declarat "absolutament convençut" que els catalans "no acceptaran el cop d'estat i van a votar a formacions que estan en contra del 155".

Respecte a la decisió del Tribunal Constitucional d'aquest dimecres de declarar nul·la la llei de transitorietat per a la República de Catalunya i la declaració unilateral d'independència, Puigdemont ha reiterat que considera que és un tribunal al servei del poder polític.

En el tereny econòmic, Puigdemont ha negat que l'independentisme hagi tingut un efecte negatiu en l'economia catalana. Així ha negat l'impacte de la sortida d'unes 2.200 empreses de Catalunya des que va esclatar la crisi independentista, perquè, ha dit, "han canviat la seu, però no s'han anat", en referència al fet que mantenen l'activitat a Catalunya.

Respecte al paper de la Unió Europea en la crisi política a Catalunya, l'expresident autonòmic s'ha declarat "trist" pel que considera una caiguda dels valors europeus a favor d'interessos d'Estat.