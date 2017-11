Rajoy, sobre els membres de la mesa: «La millor aportació que puc fer és respectar les decisions del poder judicial»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha manifestat el seu respecte a les decisions judicials preguntat per les declaracions judicials davant del Tribunal Suprem de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i part de la Mesa. "Sóc el president de l'executiu i crec que la millor aportació que puc fer és respectar les decisions del poder judicial", ha defensat abans de participar a l'acte de la Universitat de Salamanca en què s'investeix com a doctor honoris causa al president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker. Així mateix, Rajoy ha remarcat que els jutges tenen una funció marcada a la Constitució. "Jo respecto la decisió que sigui, m'agradi més o menys", ha insistit.

"El que facin avui els membres de la Mesa del Parlament ho respecto, respecto també les decisions de la fiscalia i dels jutges. Permeti'm que no entri en això perquè no em correspon. A mi em correspon prendre decisions pròpies de l'executiu", ha assegurat Rajoy, tot recordant que la funció dels jutges està regulada per la Carta Magna.