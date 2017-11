Solsona reuneix 200 persones que exigeixen l'alliberament dels presos polítics

Més de dues-centes persones es van concentrar ahir a les sis de la tarda davant l'ajuntament de Solsona per demanar l'alliberament dels presos polítics. L'alcalde solsoní, David Rodríguez, en el seu parlament, va agrair «la tasca dels solsonins traslladats a la Seu d'Urgell amb el CDR Solsonès des de les cinc de la matinada per tallar la carretera d'Andorra (N-145). Rodríguez també va recordar «la importància de la manifestació de dissabte a Barcelona», i va afegir que l'ANC i Òmnium Solsonès organitzen busos per anar-hi, i les inscripcions estan obertes.