Suport als mestres de la Seu investigats per incitació l'odi

Els assistents a la concentració a la plaça Major de Manresa va dedicar un llarg aplaudiment als mestres de la Seu d'Urgell que han estat denunciats per incitació a l'odi per comentar a classe els fets de l'1-O. Va ser durant la intervenció de la representant del sindicat USTEC, Ester Plans, que va tenir un record per ells i per un col·lectiu a qui es qüestiona la professionalitat».



Plans va afirmar que «som aquí per dignitat», que no s'ha de confondre «adoctrinament amb una educació crítica, que és el que ens toca fer», i que «la immersió no es toca. Ha sigut clau per a la cohesió social i per a la igualtat d'oportunitats». Finalment va afirmar que el sindicat no reconeixerà cap altre poder que no sigui escollit democràticament a Catalunya.