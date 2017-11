Els talls col·lapsen els principals eixos de les comarques centrals i l'accés a les fronteres

On l'aturada d'ahir va tenir més incidència va ser en la mobilitat. Els Comitès de Defensa de la República (CDR), amb el suport de la resta d'entitats sobiranistes, van aconseguir amb èxit l'objectiu de paralitzar les principals comunicacions del país per denunciar visiblement la situació d'excepcionalitat que viu el país, amb una bona part dels consellers dstituïts a la presó. Les principals carreteres de la Catalunya Central (com l'eix Transversal, la C-55, l'A-2, l'eix del Llobregat i l'eix Diagonal) es van veure afectades durant tot el matí. Però van ser els accessos a la frontera els que es van allargar durant tot el dia, amb la voluntat de mantenir-se de forma indefinida.

A Puigcerdà i a la Seu d'Urgell, els talls a les carreteres frontereres es mantenien ahir a la nit i la voluntat dels concentrats era passar-hi la nit i allargar-ho de manera indefinida, i afectar només les mercaderies. Els grups de la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Ripollès i l'Alt Empordà van rebre el suport de persones de les comarques veïnes, que van seguir les crides que van fer els CDR a comarques veïnes. Desenes de persones del Bages, del Berguedà, del Solsonès, del Lluçanès i Osona es van desplaçar cap a la zona de la Seu per poder mantenir durant la nit el tall a la N-145 (carretera d'accés a Andorra) i a Puigcerdà, per mantenir el tall del pas fronterer de la Guingueta d'Ix.

A última hora de la tarda, unes 400 persones estaven concentrades a Puigcerdà, disposades a passar la nit, amb menjar, fent foc i plantant alguna tenda de campanya a les rotondes. S'esperava una nit de vent i temperatures molt baixes, amb els cims nevats. A mitja tarda, la lectura d'un manifest en favor de la pau, la democràcia i l'alliberament dels presos polítics obria un capvespre que es preveu dur. A part del grups de la Cerdanya, també hi havia una nombrosa representació de grups del Berguedà, el Ripollès, el Lluçanès i Osona. Fins al vespre, no hi havia hagut incidents ni els Mossos hi havien intervingut per reobrir.

A la Seu, la concentració era encara més nombrosa, cap a 800 persones. Un bon grup, més d'un centenar, havia sortit de Manresa, en vehicles particulars, des del Congost, armats amb sacs de dormir, tendes i flassades. Es disposaven a passar-hi la nit, en una situació similar a la de Puigcerdà. A la Seu, en algunes franges, es va deixar passar els turismes que anaven i venien d'Andorra. També es va deixar passar un autobús que portava els jugadors de l'Andorra de bàsquet. La intenció dels organitzadors, però, era de mantenir de forma permanent el tall per a vehicles de mercaderies. La situació a la zona a l'entorn de Figueres era d'obertura parcial del pas fronterer de la Jonquera, però es mantenien altres talls totals a l'AP7 i a l'A2, a uns quilòmetres de les cabines de control del canvi d'estat. A les 8 del vespre, el CDR indicava que davant l'arribada de les forces de seguretat desbloquejaven el pas de l'AP7 de la Jonquera.

Pancartes, mantes i termos

La jornada de caos a les carreteres havia iniciat a primera hora del dia. A la Catalunya Central, ni el mercuri clavat als zero graus, ni la foscor, van fer fer enrere les desenes de manifestants convocats pels CDR de la zona, que es van aplegar, equipats amb pancartes, mantes, altaveus, armilles reflectants i termos de cafè, per tallar les principals vies. Els talls es van iniciar entre les 6 i les 7 del matí i es van mantenir en la majoria dels casos fins a les 12.

Una de les vies més afectades de la Catalunya Central va ser l'eix Transversal, que es va tallar a Manresa, just a l'altura de la rotonda de la Petrocat (on els manifestants també van tallar la C-55). També es va tallar l'eix a l'alçada d'Artés, on mig miler de concentrats (provinents d'Artés, Navarcles, Horta, Avinyó, Sant Joan d'Oló i Santa Maria d'Oló, entre d'altres) van tallar-lo en tots dos sentits de la marxa. Aquesta mateixa via encara va registrar un tercer punt conflictiu, a Vic.

D'altra banda, hi va haver bloquejos a l'eix Diagonal, a Manresa, on diverses persones van tallar la circulació en tots dos sentits de la marxa. Els talls també es van fer a Castellfollit del Boix i a Igualada. Pel que fa a l'eix del Llobregat (C-16), els CDR bagencs van tallar la calçada a l'altura de Sallent.

Al Moianès, es va tallar la circulació a la carretera C-59, entre Moià i Castellterçol, en totes dues direccions, amb bales de palla. Els manifestants van donar pas alternatiu a les 9 del matí durant 10 minuts, operació que van repetir a les 11 i a la 1 del migdia. La circulació va quedar restablerta a les 2 del migdia. Paral·lelament, grups de manifestants també van tallar trams de l'A-2, entre Lleida i Barcelona. A la Catalunya Central, van ser significatius els talls a Òdena i a Abrera.

Més de 50 carreteres a tot el país

En total, arreu del país es van registrar durant tot el matí problemes per circular en més d'una cinquantena de vies principals. Al migdia, la majoria de carreteres ja estaven alliberades. A les 9 del vespre, però, segons el Servei Català de Trànsit, encara hi havia 14 trams viaris afectats, principalment tots els que afectaven les fronteres catalanes: a banda de l'N-152 i l'N-145 a Puigcerdà i la Seu d'Urgell, també hi havia afectacions en punts que es van anar alliberant: a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar i a l'Ampolla; l'N-340 a Amposta i a l'Aldea; l'A-2 a Riudellots de la Selva; l'AP-7 a Figueres en sentit sud (en sentit nord er oberta) i l'N-II a Vilamalla.