Trump presumeix de múscul militar a la península coreana i adverteix el règim de Pyongyan

El president dels EUA, Donald Trump, va instar Corea del Nord a no subestimar el seu país i va advocar per la seva política de buscar «la pau a través de la força» en un discurs a Seül en què va carregar amb duresa contra Pyongyang.

«Parlo en nom no només dels nostres països, sinó de totes les nacions civilitzades quan dic a Corea del Nord: no ens subestimeu i no ens poseu a prova», va afirmar Trump durant l'al·locució que va oferir davant l'Assemblea Nacional (Parlament) a Seül en el marc de la seva gira per Àsia. En un discurs especialment dur, en què va carregar contra les condicions de vida dels nord-coreans o la tirania del règim de Kim Jong-un, Trump va tornar a defensar el gran desplegament militar del seu país a la regió i va afirmar que vol «la pau a través de la força». «Els EUA mai ha buscat el conflicte o la confrontació, però no fugirem d'això», va assegurar, després d'enumerar els actius estratègics del Pentàgon al voltant de la península coreana en resposta a les insistents proves d'armes de Pyongyang.

El president nord-americà va denunciar que Pyongyang ha desenvolupat el seu programa nuclear «desafiant tota garantia, acord i compromís que s'ha fet amb els Estats Units i els seus aliats» i va advertir també durament contra la realització de més assajos amb armes de destrucció massiva, tal i com Corea del Nord ha fet en els últims mesos.