Vila retreu a la jutge que l'enviés a la presó mentre reunia la fiança

La defensa de l'exconseller d'Empresa, Santi Vila, ha retret a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela que l'obligués a passar 24 hores a la presó, en no concedir-li un termini "raonable" per pagar els 50.000 euros de fiança que li va imposar, malgrat que així ho havia sol·licitat la Fiscalia.

La defensa de Vila, exercida per l'advocat Pau Molins, ha presentat avui sengles recursos d'apel·lació davant l'Audiència Nacional per revocar la presó eludible amb fiança i demanar que s'arxivi la causa per rebel·lió, sedició i malversació oberta contra ell, al·legant que va tractar de mediar, "per tots els mitjans possibles al seu abast", perquè el Parlament no votés la declaració independència.

Després de declarar davant la jutge el passat 2 de novembre, Vila va dormir a la presó perquè, segons va explicar el seu advocat, volia estar "amb els altres companys i en solidaritat amb ells", i l'endemà va quedar en llibertat provisional després de dipositar la fiança imposada per la magistrada.

En el seu recurs, l'exconseller demana a la sala de l'Audiència Nacional que declari que, encara que ja no tingui "remei", que la jutge va vulnerar el dret fonamental de Vila, per no concedir-li un termini per presentar la fiança, cosa que va obligar l'exconseller a "passar pràcticament 24 hores a la presó privat de la seva llibertat".