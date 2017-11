Vols veure com era la Carme Forcadell que treballava a TVE durant la Transició?

Carme Forcadell, que avui ha declarat al Suprem per respondre dels suposats delictes de sedició i rebel·lió que els imputa la Fiscalia va tenir un passat com a reportera televisiva. En concret, la tarragonina va treballar com a reportera del programa 'Giravolt'.

Unes imatges de l'arxiu de RTVE mostren a l'antiga dirigent d'Assemblea Nacional Catalana treballant com a reportera en un documental sobre la problemàtica social del barri del Raval de Barcelona. Durant la peça informativa, la jove reportera explica les deficiències que pateix l'anomenat Districte 5 de la capital catalana i després entrevista a uns líders veïnals sobre la seva lluita per recuperar la Casa de la Caritat i el Convent dels Àngels per a l'ús cívic.



En una altra peça, Forcadellil·lustra la realitat de les treballadores de la llar. En aquest cas, entrevista a peu de carrer diverses dones que treballaven en el servei domèstic que li expliquen les seves dificultats.