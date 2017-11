Absolt l'home que va arrossegar a un gos lligat al seu cotxe

L'home detingut per la Guàrdia Civil a Jimena de la Frontera (Cadis) per arrossegar un gos lligat al remolc del seu tot terreny ha estat absolt, a l'al·legar davant del jutge que no tenia coneixement en arrencar que l'animal, un cadell de pastor alemany, estigués lligat al vehicle.

Segons han indicat a Efe fonts de la Guàrdia Civil, l'acusat va declarar davant del jutge que es va tractar d'una broma macabra, ja que algú va lligar l'animal al vehicle la nit anterior i ell no se'n va adonar a l'arrencar el tot terreny al matí següent.

Segons ha informat en un comunicat l'Institut Armat, els fets es van produir quan una patrulla de Seguretat Ciutadana circulava per la carretera A-8201, moment en el qual va observar que un vehicle tot terreny arrossegava un objecte que portava amarrat a la bola del remolc.

Quan la patrulla es va aproximar, va comprovar que el que arrossegava era un gos, lligat per les potes del darrere a la bola del remolc, per la qual cosa van procedir a la detenció immediata del vehicle.

L'animal, que no tenia microxip, va morir a causa de les ferides. Després de prestar declaració, el jutge ha entès com a versemblant la versió del detingut, de manera que ha decidit la seva absolució.