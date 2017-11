El Bigotes amenaça que revelarà la «cara B» de la trama Gürtel

Francisco Correa, considerat un dels caps de la trama Gürtel, va afirmar ahir que en aquest cas «no hi ha tanta corrupció» i que tot és «un muntatge», mentre que Álvaro Pérez, El Bigotes, un altre dels suposats líders de l'entramat, va prometre que explicarà «la cara B» d'aquest assumpte.

Correa i Pérez, a més de Pablo Crespo, van comparèixer des de la presó de Valdemoro (Madrid) pel sistema de videoconferència davant la comissió de les Corts Valencianes que investiga la gestió de Fira València, en qualitat d'expropietari, expresident i exdirector de l'empresa Orange Market, respectivament.

Tots tres es van acollir al seu dret a no declarar per recomanació dels seus advocats, ja que podrien perjudicar el seu dret de defensa en les causes judicials que tenen pendents, tot i que Correa i Pérez finalment han respost al diputat socialista José Muñoz, a qui van agrair la seva «educació» i «simpatia».

Muñoz va animar els compareixents a explicar en algun moment el que ha passat en l'anomenat cas Gürtel, no només per interès públic sinó també per a ells mateixos, ja que als ulls de la ciutadania se'ls ha presentat com «uns delinqüents que s'han aprofitat de l'Administració i del PP». Segons Correa, aquesta trama és «un muntatge per fer mal a un partit per un altre partit», i va defensar que els treballadors d'Orange Market «són persones honrades, normals» i sense antecedents penals.

Va assegurar que les coses no són com diuen, i que ni ell ni els seus socis són delinqüents, sinó professionals del «màrqueting», i la seva «desgràcia» va ser arribar a treballar per a un partit (en al·lusió al PP) i emprar «la mateixa estratègia comercial» que utilitzava a les multinacionals per a les quals havia treballat.

«Per què no puc fer un regal a un client fantàstic meu? Per què no puc regalar uns pallassos a Ana Mato o a Sepúlveda, que són amics meus?», va declarar Correa, que va assenyalar que això és una cosa que fan les grans empreses, i es va mostrar segur que els diputats també hauran rebut regals en la seva vida. Sobre l'objecte d'investigació de la comissió, va dir que quan acabin els processos judicials que té oberts no tindrà problema a comparèixer per explicar que a Fira València «no hi va haver corrupció», encara que en aquesta època la seva activitat empresarial estava centrada a Amèrica i la seva estada a Espanya era mínima.

Correa, que va comparèixer sol, va dir que se sent fort tant física ment com mentalment, ja que a la presó fa «molt esport» i ha perdut pes. «Em sento fort, millor que quan hi vaig entrar», va informar als diputats.

Álvaro Pérez, per la seva banda, va donar la seva «paraula d'honor» que algun dia anirà a les Corts Valencianes o a València a donar una explicació sobre el cas Gürtel, perquè s'escolti «la cara B del disc», ja que, a vegades, va dir, «és molt millor que la cara A».

«Molts ciutadans de la Comunitat Valenciana i d'Espanya només han escoltat una cara del disc, però hi ha moltes més cares, i no són tots els que són, ni són tots els que han de ser, ni són els que han de ser», va afirmar.

L'únic que es va mantenir fidel a la seva decisió de no declarar va ser Pablo Crespo, qui va informar que està sotmès «a unes nou causes judicials pendents d'enjudiciament» i que qualsevol cosa que pogués declarar en aquesta comissió podria perjudicar el seu dret de defensa.

No obstant això, va dir que «al seu moment» estarà encantat de posar-se a disposició dels parlamentaris valencians per dir-los el que volen i ell pugui explicar sobre l'objecte de la investigació que duen a terme.

Crespo va assenyalar que la seva decisió de no declarar no està relacionada amb la por de les conseqüències jurídiques, sinó amb «una adequada modulació del dret de defensa», i va considerar que la seva presumpció d'innocència, d'acord amb el que diu la Constitució Espanyola, «està incòlume».