Casado: «Hi ha algun independentista que ha caigut del cavall»

El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, ha dit "Puigdemont, Junqueras i Forcadell són part del passat" i que el futur "l'han de decidir ara els catalans votant el 21 de desembre, votant amb garanties i dins de la llei". Casado s'ha pronunciat d'aquesta manera abans de participar a València en una taula rodona sobre 'Autogovern del poble valencià". El dirigent dels populars ha apostat perquè després de les eleccions hi hagi "un front comú constitucionalista" entre el PP, Ciutadans i PSC que produeixi "un punt d'inflexió històric que faci que a Catalunya no governi un projecti separatista o independentista".

En aquest sentit, també ha apel€lat als catalans que varen votar opcions independentistes, traslladant que "el projecte d'Espanya plural però unida dona un millor futura als seus fills que intentar anar a un projecte de ruptura que ha arruïnat una generació i ha dividit la societat catalana".



"Hi ha algun independentista que ha caigut del cavall"



Sobre la decisió del Suprem en relació a la president del Parlament Carme Forcadell de decretar presó sota fiança de 150.000 euros, Casado ha manifestat el seu respecte a les decisions judicials, tot remarcat "la independència judicial i separació de poders".

El dirigent del PP ha dit però que després de les declaracions de la Mesa al Suprem "hi ha algun independentista que ha caigut del cavall, per aquest viatge no calien alforges". Casado ha dit que mirant enrere, "el procés no ha conduit a res, ha generat molt d'empobriment i molt poca formalitat jurídica i política".