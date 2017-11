La presidenta del Parlament Carme Forcadell surt de la presó després de pagar la fiança

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sortit aquest migdia de la presó d'Alcalá-Meco després de dipositar la fiança de 150.000 euros al Tribunal Suprem, tal i com ha mostrat l'ANC amb un tuit amb una fotografia del xec amb el que han efectuat el pagament.





? Fiança pagada. No podran amb la solidaritat de tot un poble! ??#Llibertat pic.twitter.com/kaxW3VliH1 — Assemblea Nacional (@assemblea) 10 de noviembre de 2017

Els tràmits

El cotxe oficial de la presidenta és a Madrid i està previst que marxi de la presó en aquest vehicle. El seu advocat, Andreu van den Eyden, ja és a la presó. També s´ha quedat a Madrid per fer-li costat quan surti del centre penitenciari la secretària primera de la Mesa, Anna Simó, investigada en la mateixa causa que Forcadell. Els diners de la fiança han sortit de la caixa de solidaritat de l´ANC.Van den Eynde ha iniciat aquest divendres al Tribunal Suprem els tràmits per ingressar la fiança de 150.000 euros que el jutge Pablo Llarena li va imposar dijous per eludir la presó. A primera hora del matí l'advocat s´ha personat al Suprem per, que segons va confirmar l´Assemblea Nacional Catalana (ANC). Un cop dipositada la fiança, el Suprem haurà de donar ordre de sortida de la presó presidenta del Parlament al jutjat del què depèn el centre penitenciari, el d´Alcalá de Henares, i aquest traslladar-ho a Institucions Penitenciàries perquè autoritzi la presó a fer efectiu l´alliberament.Forcadell ha dormit a la mateixa presó on, des del passat 2 de novembre, també estan recloses les conselleres destituïdes Dolors Bassa i Meritxell Borràs.El jutge Llarena va deixar en llibertat els membres de la Mesa Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i l´exvicepresident Lluís Maria Corominas, als que ha donat set dies per ingressar. En aquests casos, l´ANC també ha confirmat que els diners sortiran de la mateixa caixa de solidaritat. En el cas de Joan Josep Nuet, el jutge el va deixar en llibertat sense cap mesura cautelar.Un cop abonin les fiances, tots ells (excepte Nuet) tindran la prohibició d´abandonar el territori espanyol,(tenen de límit fins aquest divendres a les 14h) i hauran de personar-se davant del jutge periòdicament per signar.