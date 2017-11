Detenen 10 agents de la Guàrdia Civil en una operació contra una xarxa de tràfic de drogues

Dinou persones, deu d'elles guàrdies civils, van ser detingudes per la seva presumpta relació amb el tràfic de drogues, en una operació desenvolupada a Alacant, València, Múrcia i Cadis, segons un comunicat de l'institut armat. També s'ha investigat set persones per la seva suposada implicació amb aquesta trama.

En l'operació, anomenada Sakura, s'han desmantellat tres laboratoris domèstics i artesanals d'elaboració de cocaïna i s'han intervingut 200 grams d'aquesta droga, substàncies químiques, precursors, premses i altres productes necessaris per tractar i adulterar la cocaïna. A més, s'ha decomissat una arma curta, 25.000 euros i gran quantitat de material informàtic i de telefonia. L'operació es va iniciar per la denúncia presentada per un ciutadà en la qual posava en coneixement les presumptes activitats d'aquest grup. Segons la nota de premsa, les investigacions practicades per la Guàrdia Civil van finalitzar ahir amb la detenció de nou homes de nacionalitats espanyola, belga, anglesa i colombiana integrants suposadament d'un grup criminal dedicat al tràfic de drogues, així com de deu guàrdies civils , i la investigació de set persones.