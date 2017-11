ERC escull els seus candidats a la Catalunya Central

Esquerra Republicana del Berguedà ha escollit els seus representants en un congrés extraordinari aquesta setmana. Fonts del partit han explicat que el congrés ha estat concorregut i hi ha participat gairebé «el 40% de la militància de tota la comarca, tot i haver estat convocat, per les tristes causes extraordinàries que rodegen aquestes eleccions, de forma molt accelerada», han indicat fonts del partit. Entre els 5 candidats, les persones triades han estat Queralt Fernández Prats (militant de la secció local de Berga) i Alba Camps Roca (militant de la secció local de Puig-reig).



En president comarcal, Isaac Lozano, ha volgut agrair «a la militància present en la votació la seva participació activa, i també als candidats [5 en total] que s'hagin presentat, ja que tots haurien representat com cal la nostra comarca.»



Pel que fa al Bages, Adriana Delgado va ser escollida «amb el 100% de vots favorables com la persona que encapçalarà la candidatura comarcal». La resta de la llista comarcal, que també es va votar en el congrés, està formada per Mariona Homs, militant de Manresa; Jordi Pesarrodona, regidor de Sant Joan de Vilatorrada; Àdria Mazcuñan, regidora de Sant Fruitós de Bages; i Ferran Estruch, alcalde de Cardona.



Per la comarca de l'Anoia, els tres candidats seran Alba Vergés (actualment diputada de Junts pel Sí), Jordi Badia (alcalde Calaf) i Salvador Vives (regidor Capellades). Al Solsonès, els dos candidats triats per formar part de les llistes d'ERC a Lleida són David Rodríguez, alcalde i actual diputat a Junts pel Sí, i Osona Pedrosa. Per la Cerdanya, el candidat a figurar a les llistes és Elies Nova (alcalde de Llívia), i per l'Alt Urgell, Francesc Vilaplana i Sergi Parramon.