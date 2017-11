La Federació XI del PSC tria Mercè Cardona, Dolors González i Èlia Tortolero

La Federació XI del PSC ha triat les candidates que presentarà al consell nacional del partit, que es reuneix avui a la seu del partit a Barcelona, per confegir la llista. El portaveu de la Federació XI, Felip González, ha explicat que les persones triades han estat Mercè Cardona, exalcaldessa de Monistrol de Calders i actualment regidora del grup municipal del PSC a l'oposició a Manresa i fins fa pocs dies vicepresidenta del Consell Comarcal del Bages, fins que ERC va donar per trencat el pacte de govern a l'ens comarcal amb els socialistes. Cardona també és membre de l'executiva nacional del PSC. Les altres candidates a ser a la llista nacional són l'exalcaldessa de Saldes Dolors González i la regidora a l'oposició del grup socialista a Sant Joan de Vilatorrada Èlia Tortolero. D'altra banda, el secretari d'Organització del PSC a Solsona, Mohammed El Mamoun, és el candidat a la llista nacional per Lleida, ha explicat el portaveu de la Federació XI.