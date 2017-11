Un grup d'ultres increpen periodistes a la manifestació unionista de Sabadell

Un grup d'ultres ha increpat diversos periodistes que cobrien la manifestació convocada per Societat Civil Catalana (SCC) per reclamar que les banderes espanyola i de la Unió Europea tornin a onejar a l'ajuntament de la ciutat de Sabadell.



Una periodista alemanya de l'agencia Ruptly ha denunciat que l'han agredit ja que els manifestants es pensaven que era de TV3. Tot seguit, un centenar de persones ha increpat i propinat algunes empentes a un grups de periodistes de diferents mitjans, per la qual cosa la Policia Municipal ha procedit a desallotjar els reporters i a traslladar-los al costat dels agents dels Mossos d'Esquadra, que els han custodiat dels insults i atacs dels unionistes.





Aquesta és la Júlia de l´agència alemana Ruptly. Ha estat agredida per un grup de manifestants ultres a #Sabadell, que l´han confosa amb una càmera de @tv3cat @Catvespre pic.twitter.com/cCt0amwhzm — Miquel Jarque (@miqueljarque) 10 de novembre de 2017

La concentració, que ha reunit diversos centenars de persones, pretenia reclamar a l'Ajuntament de Sabadell que restituís les banderes espanyola i europea, que van ser retirades el 27 d'octubre, quan el Parlament va aprovar la declaració unilateral d'independència.L'acte, que ha comptat amb la participació de representants locals del PSC, Ciutadans i PP, així com el diputat de Ciutadans Carlos Carrizosa i la Popular Esperança García, que s'han dirigit als participants.