Hermanos Cruzados seran multats si fan la marxa patriòtica a Manresa

La Hermandad Hermanos Cruzados va presentar dimarts una instància a l'Ajuntament de Manresa demanant permís per a la marxa patriòtica en defensa de la unitat d'Espanya, diumenge al migdia a la plaça Espanya, que el govern municipal ha assegurat que «no s'autoritzarà».



I, en el cas que es porti a terme sense permís, «es preveu una multa per a qui hagi demanat l'autorització». A més, «les forces de seguretat, especialment Mossos, valoraran si cal alguna actuació més».



La marxa per la unitat d'Espa-nya no serà autoritzada, segons ha explicat l'Ajuntament, en compliment d'acords del ple municipal. Cal recordar que el febrer del 2016 es va prendre el compromís per unanimitat de no permetre que s'hi exhibeixin pancartes o lemes que fomentin l'odi i la violència cap a les persones per raó de sexe, origen, ideologia, orientació sexual o religiosa. La declaració aprovada assegurava que l'Ajuntament no atorgarà llicència ni permís d'ús a la via pública i informarà les forces de seguretat per evitar-ho.



En un altre acord de ple unànime, aquest de maig del 2013, compromet l'Ajuntament a «condemnar formalment, denunciant i personant-se com a part quan calgui, totes les manifestacions i declaracions que facin apologia del racisme,de la xenofòbia, del genocidi i de la discriminació contra els drets humans».