Mor la dona tirotejada dimecres per la sevaexparella a Elda

La dona de 28 anys que va ser tirotejada dimecres per la seva exparella quan recollia el seu fill d'un col·legi d'Elda va morir ahir després d'estar prop de 24 hores en coma a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital d'Elda. L'autor dels trets estava citat ahir en un jutjat de Novelda per sotmetre's a un judici ràpid per un suposat delicte d'amenaces a la víctima i havia estat detingut i posat en llibertat dimarts, segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.