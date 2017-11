El sobiranisme explora fórmules entre pressions per a la llista única

Els partits independentistes continuen explorant fórmules unitàries per a les eleccions del 21 de desembre, davant la insistència de Carles Puigdemont i una part del món sobiranista a pactar una llista única i, segons fonts independentistes, en espera que ERC plantegi en les pròximes hores una nova proposta.



Quan dimarts a la nit va acabar el termini de presentació de coalicions electorals sense que el PDeCAT, ERC i la CUP haguessin arribat a un acord per anar en una sola llista, els partits van començar a preparar-se per conformar candidatures separades. No obstant això, la pressió ambiental d'una part del món sobiranista ha evitat que es consolidi la solució de les llistes separades i ha obligat els partits, malgrat els seus mutus recels, a no descartar, almenys públicament, cap opció.



Una d'elles seria una llista única –a registrar abans del 17 de novembre, ja no com a coalició sinó com a agrupació d'electors, de manera que perdria el seu dret a participar en els debats electorals i a disposar d'espais gratuïts de propaganda–, que promou des de Brussel·les el president de la Generalitat cessat.



Dos col·lectius, respublica.cat i llistaunitaria.cat, han anat recollint adhesions al llarg dels últims dies a favor d'una candidatura única, amb la finalitat de recollir, abans del 17 de novembre, 60.000 firmes que permetin presentar-se al 21-D. Entre els impulsors de la llista hi ha dirigents històrics de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), com Pere Pugès o Jaume Marfany, així com l'exsecretari de relacions internacionals de CDC Víctor Terradellas i altres figures del sobiranisme com Miquel Sellarès o Miquel Strubell.



La iniciativa, segons fonts sobiranistes, té suports en alguns partits, especialment el PDeCAT, com el president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, o l'exconseller de la Presidència Francesc Homs, encara que també algunes figures vinculades a ERC han obert la porta a aquesta opció, com per exemple Lluís Llach, que dimarts passat va piular: «Definitivament, si hi som gairebé tots, també estic per la llista única».



Malgrat els dubtes que generava en la direcció del PDeCAT la repetició d'una fórmula unitària com la de Junts pel Sí (JxS) el 2015 –que va aglutinar l'antiga CDC, ERC, Demòcrates, Més i perfils independents–, als últims dies els dirigents demòcrates han anat adaptant-se a l'aposta de Puigdemont i han donat un nou marge a la negociació amb la resta de formacions. Dimecres, després que els demòcrates registressin la seva pròpia marca electoral Partit Demòcrata-Pacte Democràtic (PDeCAT-PACTE) per al 21D, la coordinadora general del partit, Marta Pascal, va afirmar que la seva formació seguia pensant que la unitat del món sobiranista en aquestes eleccions «és necessària» i es va mostrar disposada a «explorar qualsevol possibilitat per fer-la possible».



Encara que l'acord entre partits segueix sent complicat -la CUP no vol compartir llista amb el PDeCAT, mentre que ERC rebutja reeditar JxS-, segons les fonts independentistes consultades per Efe, està previst que en les pròximes hores s'intensifiquin els contactes per buscar una fórmula de consens, en un clima preelectoral que mou cada formació a anar amb cautela per evitar aparèixer com el factor que impedeix la unitat.



En aquest context, la presidenta del consell nacional del PDeCAT, Mercè Conesa, ha explicat a Twitter que s'ha decidit canviar la data de la reunió de l'òrgan que presideix –que preveia aprovar les llistes electorals del partit aquest dissabte– per donar-se més «temps».



«Estic convençuda que l'esforç per una candidatura unitària i de país valdrà la pena», va afirmar Conesa per justificar l'ajornament –avançat per Nació Digital- de la reunió del consell nacional del PDeCAT. ERC, que sí que ha convocat per dissabte una reunió del seu consell nacional, va donar per fet dimarts passat que no era possible pactar una candidatura unitària, per això els republicans ja es preparen per concórrer amb la seva pròpia llista, encapçalada per Oriol Junqueras, ara a la presó com altres set consellers cessats.



Segons les fonts consultades, en les pròximes hores els republicans plantejaran una proposta al PDeCAT i a la CUP per buscar fórmules de coordinació que garanteixin la unitat d'acció. Sobre la taula hi continua havent la possibilitat que els partits es presentin amb llistes separades però amb punts programàtics compartits i un identificador comú al costat de les sigles de cadascun.



De la seva banda, la CUP celebrarà diumenge una assemblea a Granollers per elegir entre quatre opcions: no acudir al 21-D, donar suport a una «llista blanca» amb personalitats de la societat civil catalana i sense polítics en actiu, un front de partits de l'esquerra sobiranista o presentar-se en solitari.