Suspenen un professor de la Complutense per assetjament sexual

La Universitat Complutense de Madrid (UCM) ha suspès de sou i feina durant catorze mesos el professor d'un màster que va ser acusat per diverses alumnes d'assetjament sexual.

Segons va informar ahir la Cadena Ser, es tracta del professor de la Facultat d'Educació Juan Antonio García Fraile, que ha estat sancionat amb nou mesos de suspensió de sou i feina per assetjament i abús d'autoritat, i a tres més per absentar-se d'Espanya, amb permís de la universitat, i dos més per amenaçar un company.