Carmena acusa Montoro d'aplicar «malament» la llei amb la intervenció dels comptes

L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, va afirmar ahir que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, «està aplicant malament» la llei de sostenibilitat financera en intervenir els comptes municipals de Madrid. «Creiem que el senyor Montoro està aplicant malament la Llei Orgànica de Sostenibilitat Financera i Pressupostària i que són els tribunals els que han de dir com s'ha d'aplicar una llei», va dir Carmena.

Va assenyalar que «són els tribunals els que han de dir com s'ha d'aplicar una llei les instruccions de la qual no tenen un rang de llei i estan creant moltíssims problemes» i «dificulta la necessitat que els ciutadans puguin veritablement veure com els seus impostos s'empren correctament i no es queden congelats en els bancs».

«El que està passant ara mateix és que, com pot succeir a l'Ajuntament de Madrid, si no ens deixen gastar els diners, el romanent que nosaltres tenim, és que al final quedin simplement en els comptes dels bancs i només beneficiï els bancs», va lamentar. Carmena va assenyalar que a Madrid «hi ha molts col·legis que necessiten obres» als seus edificis, propietat de l'Ajuntament tot i que la competència en Educació sigui de la Comunitat. «Però els edificis dels col·legis són de l'Ajuntament de Madrid i l'Ajuntament està assumint tasques de restabliment i restauració que és dubtós que ens corresponguin a nosaltres, però que ens veiem obligats a fer-ho perquè el que ens importa més són els nostres nens», va assenyalar Carmena.