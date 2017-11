La Catalunya Central omple 85 autocars en pocs dies per a l'acte d'avui a Barcelona

«Si n'haguéssim tingut més, i més temps per organitzar-los, els hauríem omplert». Pius X Sisa, de l'ANC de Manresa, informava ahir que entre les comarques del Bages i el Moianès, aquesta setmana han venut, en un temps rècord, tots els tiquets per als 65 autocars que, finalment, aniran a la manifestació organitzada aquesta tarda a Barcelona per reclamar la llibertat dels presos polítics. En total, de les nostres comarques se n'hi desplaçaran 85: els 65 esmentats, 15 del Berguedà i 5 del Solsonès. Són més de 4.600 persones.

En el cas del Bages-Moianès, tenint en compte que són vehicles de 55 places, estem parlant de 3.575 persones. D'aquests 65 autocars, 9 portaran gent de Manresa, un compartit amb veïns del Pont de Vilomara i Rocafort, municipi que és la primera vegada que durà gent a un acte d'aquest tipus amb aquest mitjà de transport organitzat. Del Berguedà, més de 800 persones aniran aquesta tarda a Barcelona, i del Solsonès ho faran unes 250.

Poc temps i disponibilitat



Sisa assegurava aquesta setmana que, basant-se en la demanda de la gent, s'haurien acostat a les xifres de la darrera Diada de l'11 de setembre, en què es van omplir 80 autocars al Bages, 16 dels quals amb gent de Manresa. Si no ho han fet, afegia, ha estat perquè ho han hagut d'organitzar tot en un temps rècord i perquè la disponibilitat de vehicles és limitada i, a l'hora d'intentar contractar-ne més, algunes empreses els posaven uns preus massa elevats. Malgrat això, als 60 inicials n'hi han pogut afegir al final 5 més.

Quant a la possibilitat de reservar algun tren com anteriors vegades –és el cas de la Diada de l'11 de setembre del 2012 i de la del 2014– explicava que es necessita temps per negociar-ho amb la Generalitat perquè els combois que es van muntar en aquestes dues diades eren dels Ferrocarrils. «Necessites un marge de temps per combinar-ho amb les parades del metro i un mínim de quinze dies per imprimir els bitllets. És més complex del que sembla». El que han fet aquesta vegada, com en anteriors, ha estat aconsellar la gent que no hi pugui anar amb autocar que, com a mitjà alternatiu, agafi la Renfe, i els recomana uns horaris per anar i per tornar.

Aquest cop, si hi ha una cosa que no els ha sobrat a les territorials de l'ANC i d'Òmnium per organitzar el transport ha estat temps, i encara menys per vendre els tiquets. Mentre que per a la Diada de l'11 de setembre van tenir mig mes, en aquesta ocasió els han venut, en el cas de Manresa, en un parell de dies. Van avisar que en tenien diumenge passat i dimarts ja havien exhaurit la pràctica totalitat dels bitllets. «Després de la concentració de dimecres d'aquesta setmana a la plaça Major, quan va obrir la seu d'Òmnium, on es podien fer les reserves, hi havia una trentena de persones esperant-se», a les quals ja no van poder servir.

La sortida dels autocars es preveu a 2/4 de 3 de la tarda i la tornada, una hora després que s'acabi la manifestació. A Barcelona, els autobusos es repartiran pel car-rer de la Marina (vegeu pàgina 3).

Demanda fins a última hora



Des del Berguedà, sortiran 14 autocars i un monovolum. Segons han explicat fonts de l'ANC, 10 ho faran de Berga, 2 de Puig-reig i 1 de Gironella, tots de 55 places. La resta sortirà de l'alt Berguedà, on han omplert un vehicle de 72 places i s'ha habilitat una furgoneta d'una quinzena de places més per encabir-hi alguns dels que s'havien quedat sense lloc. Les mateixes fonts han assegurat que ahir i abans-d'ahir molts berguedans van interessar-se per comprar tiquets. És per això que a darrera hora es va contractar un altre autocar des de Berga, i en lloc dels 9 previstos, en baixaran 10.

Al Solsonès, la demanda s'ha concentrat, sobretot, els darrers dies, fet ha comportat saltar de 2 autocars a principi de setmana a 5 a final de setmana. Ahir al migdia es van tancar les inscripcions.

Amb cotxe particular



Tot i que la xifra d'autocars sigui menor que la de manifestacions anteriors (vegeu-ne les dades al costat), els organitzadors, les ter-ritorials de l'ANC i Òmnium, s'han mostrat molt satisfets de la resposta de la gent. Asseguren que molta gent té previst anar a Barcelona amb cotxe particular.