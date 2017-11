Cleries: «La nostra força és la de tota la gent de Catalunya i per això volem anar tots units el 21-D»

El portaveu del PDeCAT al Senat, Josep Lluís Cleries, ha defensat que de cara a les eleccions del 21 de desembre, des del PDeCAT volen «anar tots units» perquè «la nostra força és la de tota la gent de Catalunya».

Ho ha dit en declaracions als mitjans abans que comencés la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona per demanar la llibertat dels presos, convocada per l'ANC i Òmnium.

Cleries ha exigit «la llibertat dels presos polítics». «Alguns ens diuen que no són presos polítics però veiem que estan als centres penitenciaris per les seves idees i per defensar Catalunya», ha afirmat el portaveu del PDeCAT. «Ja n'hi ha prou d'això», s'ha queixat Cleries.