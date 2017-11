Decomissen 5,4 milions de dòlars de l'expresident madrileny a Colòmbia

L'Audiència Nacional, en col·laboració amb la Justícia paname-nya i colombiana, ha decomissat 5,4 milions de dòlars en metàl·lic (uns 4,6 milions d'euros) i diferents immobles a l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González.

Segons la Cadena SER, es tracta del patrimoni que l'expresident madrileny hauria reunit amb les seves activitats delictives relacionades amb el Canal de Isabel II, empresa pública que va presidir, en el marc de l'anomenada Operació Lezo.

Davant d'aquest anunci, l'advocat d'Ignacio González, Esteban Mestre, va negar que el seu client tingui diners o béns immobles a l'estranger. En declaracions remeses a l'Agència Efe, l'advocat de l'expresident de la Comunitat de Madrid va manifestar la seva «perplexitat» per aquesta informació.

«Ignacio González no té cap testaferro, ni societats, ni comptes bancaris, ni diners, ni béns immobles a l'estranger, ni personalment ni a través de la titularitat fiduciària de tercers», va assegurar. A més, va recomanar mantenir una «enorme cautela» davant aquest tipus de notícies que, segons va dir, «emanen d'una causa que es troba en secret d'actuacions, de manera que les parts no poden conèixer el realment actuat, ni garantir la fiabilitat del transmès, ni corroborar el seu contingut». «El fet que aquesta dada no es reculli en l'acte que acaba d'ordenar l'excarceració d'Ignacio González permet també dubtar de la seva rellevància», va apuntar.

L'expresident madrileny va ingressar el mes d'abril passat a la presó de Soto del Real de manera preventiva i va sortir dimecres passat després de pagar la fiança de 400.000 euros que li va imposar el jutge del cas Lezo, que investiga operacions presumptament fraudulentes del Canal de Isabel II.

La seva defensa va sostenir que «crida l'atenció» que durant els dos anys d'investigació i «en els sis mesos en què s'ha analitzat la ingent documentació obtinguda en les entrades i escorcolls de tots els domicilis de les persones investigades» no hagi aparegut «la menor referència a aquests supòsits béns a l'estranger».

«Apareixen ara sorprenentment i de moment sense possibilitat de contrast ni refutació», va apuntar.

Per tot això, va remarcar que Ignacio González «segueix defensant la seva absoluta innocència i està convençut que així es demostrarà un cop s'aixequi el secret d'actuacions».

L'any 2008, quan era vicepresident del Govern autonòmic i president del Canal de Isabel II, Ignacio González va ser captat en un vídeo durant un viatge a Cartagena de Indias (Colòmbia) acompanyat d'altres persones que portaven unes bosses de grans dimensions.

En una declaració notarial feta un any després, el 2009, a la qual Edmundo Rodríguez, considerat com l'home fort d'Ignacio González a Amèrica Llatina, explica que aquestes bosses van ser lliurades a directius del Canal per la directora de comunicacions de l'empresa colombiana Triple A de Barranquilla, Angie Choperena.

En el seu interior assegura, en la seva declaració, hi havia productes de promoció d'aquesta companyia, relacionada amb el grup empresarial del canal a Amèrica Llatina, concretament «una tovallola, una gorra i bolígrafs amb distintius».