La DGAIA busca local per a menors pel tancament d'una sala de la Ciutat de la Justícia

Només dos dies després que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat (DGAIA) habilités una sala a la Fiscalia de menors perquè els adolescents no acompanyats puguin esperar ser assignats a un centre d'acollida, la degana de la Ciutat de la Justícia va ordenar-ne el tancament.

Tot i això, uns 10 adolescents hi passen una mitjana de dues nits en el seu procés de custòdia, i per solucionar-ho, la DGAIA ja està buscant un local proper per adaptar-lo a les necessitats. Així ho va explicar la directora, Georgina Oliva, en declaracions a l'ACN, on va reconèixer que l'allau de menors no acompanyats no ha agafat el país preparat. A més, el Govern preveia aprovar 200 places més d'acollida, però l'aplicació del 155 ho ha retardat.

El tancament d'aquesta sala, que va ser ratificat per la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 13 d'octubre, va obligar a tornar els menors a la sala d'espera, un fet que, per a Oliva, ni contribueix a solucionar el problema «ni dignifica».