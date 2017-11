El fiscal arxiva el cas del regidor que presumia d'embolicar-se amb 'endollades'

La Fiscalia ha arxivat les diligències obertes a petició de l'Ajuntament de la Laguna (Tenerife) sobre el regidor que presumia per WhatsApp de «follar» amb les empleades que havia «endollat» al consistori, Zebenzuí González (PSOE), en no apreciar delicte en aquestes frases.

En una resolució a la qual ha tingut accés Efe, la Fiscalia Provincial de Santa Cruz de Tenerife subratlla que les frases que González va escriure en un xat intern del PSOE Tenerife demostren, «si més no, mal gust», però no constitueixen un delicte d'odi o discriminació, ni pot entendre tampoc que suposin un delicte contra les institucions, tal com està tipificat aquest. El fiscal que s'ha ocupat del cas considera que no pot obrir-se un procés penal contra González només per aquestes manifestacions –reprovades com a masclistes pel ple municipal i que li han valgut la suspensió de militància en el PSOE, «sense incórrer en una causa general».