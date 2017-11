El Govern central no vol «donar per perduda» l'Agència del Medicament

El portaveu del Govern espa-nyol, Íñigo Méndez de Vigo, va assegurar divendres que l'Executiu «no dóna per perdut» que la nova seu de l'Agència Europea del Medicament vagi a Barcelona, tot i les especulacions periodístiques que apunten que la crisi secessionista la deixa fora de les travesses.

«El Govern lluitarà fins al final», va garantir en la roda de premsa després del Consell de Ministres.

Méndez de Vigo va destacar que és una «tenacitat» de les institucions catalanes, i també especialment de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, també catalana, que Barcelona sigui la nova seu de l'agència. «No és senzill, perquè el que ha passat a Catalu-nya no ajuda, però el Govern espanyol no la dóna per perduda i seguirà treballant», va insistir.

Fonts del Consell de la UE van assegurar ahir a EFE que totes les ciutats candidates a la seu de l'Agència Europea del Medicament, també Barcelona, aniran a la votació final del dia 20 de novembre. Les fonts van rebutjar així les «especulacions periodístiques» publicades en les últimes hores sobre la carrera per la seu de l'Agència Europea del Medicament, que abandonarà Londres quan es consumi la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

El segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va atribuir els rumors a «intoxicacions» dels rivals. Segons Collboni, titulars com els del Financial Times, que donaven per descartada Barcelona en la cursa per aconseguir l'EMA a causa de la crisi de Catalunya, responen a l'interès dels competidors de Barcelona per «intoxicar i erosionar» la candidatura.

Collboni va defensar que Barcelona ha presentat «la millor candidatura possible», i va explicar que la ciutat està en la fase de recollir suports entre els països de la Unió Europea.

Segons van explicar a Efe fonts del ministeri de Sanitat, Barcelona és «tècnicament la millor candidatura», tenint en compte l'informe que va publicar la mateixa EMA l'octubre passat, on avaluava els criteris per acollir la seu de l'agència comunitària, i que evidenciava que Barcelona i la Torre Agbar, edifici que l'acolliria, s'ajustaven bé a les condicions requerides per la Comissió Europea. A més a més, «a dia d'avui és impossible afirmar que una candidatura estigui per damunt d'una altra», ja que el vot definitiu no tindrà lloc fins al dia 20 de novembre.

També el primer tinent d'alcalde de la capital catalana, Gerardo Pisarello, va defensar que Barcelona té una «molt bona candidatura» per ser escollida . En roda de premsa, Pisarello va insistir que es tracta d'una candidatura oberta, i que per això ha de mostrar-se «prudent».

Per a Pisarello, Barcelona té una bona candidatura perquè és una ciutat amb capacitat per atreure talent i és una referència per a les empreses i el món científic i de la investigació.

El primer tinent d'alcalde va recordar que la coordinació entre les tres administracions per a la candidatura de Barcelona com a seu de l'Agència Europea del Medicament és «absoluta».