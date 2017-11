Manifestació 11 de novembre: Clam multitudinari a Barcelona per l'alliberament dels consellers cessats i els Jordis

Barcelona ha tornat a acollir aquest dimecres 11 de novembre una mobilització de protesta massiva. Milers de persones, 750.000 segons la Guàrdia Urbana, han omplert el carrer Marina i el seu entorn en una nova manifestació per rebutjar l'empresonament dels consellers del Govern de la Generalitat cessats per l'article 155 i de Jordi Cuixart, president d'Òmnium, i Jordi Sànchez, president de l'ANC, les dues entitats que l'han convocat.

Tot i que l'hora d'inici era les 5 de la tarda, ja des de força estona abans una munió de gent ha anat omplint el carrer de Marina -fins a 3 quilòmetres, segons els organitzadors-. A la cruïlla amb el passeig de Pujades s'ha desplegat la pancarta amb el lema de la manifestació, «Llibertat presos polítics». Darrera seu s'han situat els familiars dels empresonats i també dels exconsellers que són a Bèlgica, així com els dirigents de les entitats Agustí Alcoberro i Marcel Mauri; la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras; el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch; i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.

Uns metres més enrere, s'ha col·locat una segona capçalera amb representants polítics de formacions com ERC, el PDeCAT, la CUP, Catalunya en Comú o el PNB. També l'exsecretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

La capçalera principal ha començat a avançar a 1/4 de 6 d'avançar en direcció l'avinguda Icària, on s'ha instal·lat l'espai per als parlaments. Al seu voltant, una gentada cridant proclames de llibertat i mostrant pancartes amb el lema «Llibertat» i estelades. També sonaven amb força els crits de «Puigdemont, el nostre president» i s'ha entonat en nombroses ocasions «L'estaca», de Lluís Llach.

Llaços grogs i mòbils encesos



La d'avui ha estat una concentració de protesta com les que han tingut lloc les darreres setmanes, però més multitudinària. Respecte a les Diades, s'ha intentat deixar al marge l'element festiu i s'ha reduït la infrastructura d'organització. Han destacat, però, dos elements. Per una banda, el llaç groc que molts dels manifestants lluïen. L'altre, el paisatge de milions de llumetes enceses gràcies als mòbils.

Ha estat pocs minuts després de 2/4 de 6, quan, coincidint amb la posta de sol, alguns dels participants han començat a encendre la llanterna del telèfon mòbil. Ràpidament s'hi ha afegit molta més gent i s'ha creat un efecte visual vistós des de terra i des de l'aire.

Entre els manifestant també s'ha pogut veure un grup de juristes amb togues i en un altre punt s'ha recreat una presó amb tanques metàl·liques amb gent a l'interior amb caretes dels empresonats, amb samarretes amb paraules en anglès com diàleg', 'pau', 'república', 'legitimitat' i 'drets'.

Les cartes dels empresonats



Eren les 6 de la tarda quan la capçalera principal ha arribat a l'avinguda Icària. Allà, unes paraules de Pau Casals i el Cant dels Ocells han encetat una emotiva cerimònia que ha inclòs la lectura de cartes escrites per tots els empresonats per part dels seus familiars. Cada discurs ha estat acompanyat de forts aplaudiments i novament crits de «Lliberat».

A través de vídeo, Carles Puigdemont i els altres exconsellers que són a Bèlgica han enviat cadascú el seu missatge. En el cas de Puigdemont, li ha dit al Govern espanyol que «així no pot continuar» i ha exigit a la Unió Europea que no segueixi «mirant cap a un altre lloc».

Un clam unànime de «Llibertat presos polítics!» i Els Segadors han tancat la mobilització a les 7 i uns minuts de la tarda.