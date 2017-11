Manifestació 11 de novembre: La concentració d'avui arriba sense la posada en escena de les grans diades

Avui no és un 11 de setembre, avui, 11 de novembre, és una concentració, com les que han tingut lloc en les darreres setmanes, però, més multitudinària, segons esperen les entitats convocants, ANC i Òmnium. La crida de les entitats independentistes a la manifestació hi és com en les grans ocasions, però l'organització no arriba al nivell de la de les diades. Perquè el model era un altre, i perquè s'ha disposat de molt poc temps per organitzar-ho i no s'ha pogut preparar tan detalladament. Es tracta d'omplir el carrer Marina de Barcelona, si pot ser des d'arran de mar fins a la Sagrada Família, 3 quilòmetres aproximadament. S'hi vol molta gent, però no hi haurà els detalls de les grans manifestacions. L'objectiu, protestar per les detencions dels exconsellers i el judici contra Carles Puigdemont i el Govern cessat.

Com s'organitza la manifestació



La principal diferència és que no hi haurà trams, i, per tant, els manifestants aniran arribant al carrer Marina i aniran omplint-lo a mesura que hi accedeixin, segons ha explicat el manresà Josep Emili Puig, membre del secretariat de l'ANC. No hi ha lloc previst per als autobusos des de l'organització, i es compta que els carrers propers paral·lels podrà ser un bon espai per deixar-hi els autocars. Ahir, l'ANC i Òmnium van dir al vespre que ja n'hi havia 900 de previstos i que encara se'n podrien preparar uns quants més. Tampoc no hi haurà megafonia. L'organització ha demanat als assistents que portin ràdio, o que escoltin la ràdio a través del mòbil, per poder seguir l'evolució de la concentració.

Tampoc no és previst que hi hagi gaire moviment dels concentrats, perquè al davant de la capçalera queden 500 metres, però aquest espai es pot perdre si s'esponja una mica la concentració. I no hi ha preparada ni cap coloraina, ni cap performance. La revolta dels somriures ha quedat enrere. Es manté, però, la voluntat de fer una manifestació pacífica, explica Puig, sense incidents, una demostració de força al món, a les forces unionistes i al Govern de l'Estat i, sobretot, un crit de llibertat per reclamar que els presos, els dos Jordis i Junqueras i mig govern, surtin de la cel·la d'internament.

Moure's amb transport públic abans i després de la manifestació



L'Ajuntament de Barcelona, per mitjà de xarxes socials, explicava ahir que aquesta tarda es reforçarà el metro, amb un dispositiu especial que vetllarà per la fluïdesa i la seguretat dels fluxos de passatge.

TMB recomana l'ús del transport públic per moure's per Barcelona, especialment el metro. La concentració ocuparà tot l'eix del carrer Marina amb la capçalera situada a la confluència amb el car-rer de Pujades i l'escenari a l'avinguda d'Icària.

Per tenir informació del metro, hi ha disponible el web de TMB i l'aplicació TMB App. La manifestació afecta fins a 24 línies d'autobús, incloent-hi el Barcelona Bus Turístic. Entre les 15 i les 21 hores aproximadament es produiran desviaments i limitacions de recorregut per mirar de mantenir la regularitat del servei fora de l'àmbit d'afectació en les línies regulars següents, segons ha explicat l'Ajuntament.