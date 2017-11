El PSC situa Mercè Cardona la 18 de la llista de Barcelona, que tanca Carlos Jiménez Villarejo

El líder del PSC, Miquel Iceta, aglutinarà en la seva candidatura a les eleccions del 21-D dirigents de les principals entitats no sobiranistes, com Societat Civil Catalana, Federalistes d'Esquerres, La Tercera Via i Ports Obertes del Catalanisme, a més d'històrics del socialisme i sindicalisme. De la Catalunya Xentral, figuren a les llistes Mercè Cardona, Èlia Tortolero i Dolors González (18, 34 i 66, respectivament, per Barcelona) i Mohammed El Momoun (13 per Lleida).



El Consell Nacional del PSC va aprovar ahir la llista electoral definitiva per al 21-D. La número dos d'Iceta a Barcelona serà de nou l'actual portaveu parlamentària, Eva Granados, i el número 3, l'exlíder d'Unió Ramon Espadaler. En lloc de sortida també hi haurà, com a fitxatge independent anunciat ahir, la periodista xilena Beatriz Silva, fundadora de Federalistes d'Esquerres, com a número quatre a Barcelona. Tancant la llista de Barecelona hi haruà l'exfiscal anticorrupció i exeurodiputat de Podem Carlos Jiménez Villarejo. En llocs sense possibilitats de sortir se situen membres destacats de les cúpules d'entitats no independentistes, com el vicepresident de Societat Civil Catalana, Álex Ramos (75); o el president de La Tercera Via, Mario Romeo.