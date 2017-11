Trump i Putin protagonitzen una freda salutació a Vietnam

El president de Rússia, Vladímir Putin, i el dels Estats Units, Donald Trump, es van donar ahir la mà i van intercanviar unes paraules en la cimera del Fòrum de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic (APEC) a Danang, al Vietnam, segons van informar les agències russes.

La salutació va tenir lloc ahir a la nit quan Trump es va apropar a Putin, que estava dret posant per ser fotografiat, i tots dos es van estrènyer les mans i van intercanviar algunes paraules.

Segons fonts oficials de la Casa Blanca, Putin i Trump no van mantenir finalment cap trobada formal a Danang, on tots dos van arribar ahir per participar en la cimera. «No hi ha cap trobada formal ni res programat per a ells», va declarar a la premsa la secretària de premsa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, minuts després d'aterrar a Danang.

«No hi va haver mai una trobada confirmada i no hi haurà cap causa de conflictes d'agenda per les dues parts», va aclarir la secretària de premsa.

Sanders va afegir que els dos mandataris compartiran espai en el fòrum de l'APEC, pel que va considerar «possible i probable» una trobada «informal».