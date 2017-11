La UE detecta un augment de la ingerència russa en el procés català

El grup d'experts creat per la UE per combatre la propaganda procedent de Rússia ha detectat en els últims mesos un augment de la ingerència russa en relació amb la crisi catalana, segons posa en relleu la pàgina web europea contra la desinformació. La base de dades de la pàgina https://euvsdisinfo.eu recull les informacions falses interceptades per aquest equip, que inclouen titulars com ara que «Catalunya reconeixerà Crimea com a part de Rússia», «L'espanyol s'estudia com a idioma estranger a Catalunya» o «Funcionaris europeus van donar suport a la violència a Catalunya». Fonts de la Unió Europea van dir ahir que el grup de treball per a l'Est s'encarrega d'analitzar la narrativa prorussa principalment als estats orientals de la UE, encara que també en altres països. La UE diu que està preocupada per aquestes intromissions.