La UE dóna dues setmanes a Londres perquè aclareixi aspectes clau del Brexit

La UE va donar ahir al Regne Unit dues setmanes perquè aclareixi la seva posició sobre els drets dels ciutadans, la frontera irlandesa i l'acord financer, abans de passar a la segona etapa de negociació del Brexit al desembre, mentre Londres va mostrar reserves sobre els plans de Brussel·les per a Irlanda.

«La meva resposta és sí», va dir el negociador de la UE per al Brexit, Michel Barnier, en la roda de premsa posterior a la sisena ronda de discussions sobre la sortida britànica de la UE, després de ser preguntat sobre si necessitava els aclariments en els propers catorze dies per recomanar als líders del bloc comunitari l'inici de les converses sobre la futura relació.

En la cimera del 19 i 20 d'octubre, els caps d'Estat i de Govern dels països que romandran al club comunitari després de la marxa del Regne Unit van acordar iniciar el treball preparatori per a la segona fase de discussions i van confiar en donar llum verda al seu començament en el Consell Europeu del 14 i 15 de desembre. En la reunió celebrada el mes passat a Brussel·les, els mandataris van constatar que no s'havien produït prou avenços en els punts prioritaris de la primera etapa.

Per la seva banda, el ministre britànic per a la sortida de la UE, David Davis, va descartar la creació d'una nova frontera dins del Regne Unit, després de la proposta de la UE que Irlanda del Nord romangui dins el mercat únic i la unió duanera per mantenir oberta la seva frontera amb la veïna República d'Irlanda.

«Reconeixem la necessitat de solucions específiques per a les circumstàncies úniques d'Irlanda del Nord. Però deixin-me ser clar. Això no pot donar lloc a la creació d'una nova frontera dins el Regne Unit», va declarar el polític.

El ministre va admetre respectar el «desig» del club comunitari de protegir el seu ordre legal, el mercat únic i la unió duanera, però va remarcar que això no pot realitzar-se «a costa de la integritat constitucional i econòmica del Regne Unit». En tot cas, va subratllar el compromís de Londres amb l'acord de pau de Divendres Sant i va assegurar que s'han d'afrontar els desafiaments del Brexit a Irlanda amb «pragmatisme, creativitat i un alt nivell de sensibilitat política». Un document comunitari divulgat ahir per la cadena pública de la República d'Irlanda, RTE, i elaborat pel grup de treball de Barnier, indica que per evitar una barrera física estricta al Regne Unit ha de romandre en el mercat únic i la unió duanera o, si no, que sigui Irlanda del Nord la que segueixi dins d'aquests espais econòmics. El text va ser distribuït dimecres als països membres i presentat ahir dijous a la delegació del Govern de Londres, encapçalada per Davis.

La sisena ronda de negociacions, que va començar dijous i va acabar ahir, no va donar lloc a grans avenços, com va reconèixer davant els mitjans de comunicació el negociador cap de la UE.

«Diré que no heu d'esperar de nosaltres avui, en el moment que som, anuncis o decisions», va començar la seva intervenció en la roda de premsa Barnier, i tot seguit va precisar que els instants actuals s'estan dedicant a l'aprofundiment, aclariment i als treballs tècnics.

Així mateix, va constatar que el seu estat d'ànim és «voluntarista» i cerca aconseguir un acord sobre la primera etapa de «la retirada ordenada del Regne Unit», però va dir que només «progressos sincers i reals sobre les tres qüestions clau» permetran posar en marxa el diàleg sobre la futura relació entre Londres i Brussel·les.