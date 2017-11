Unes 750.000 persones clamen a Barcelona per la llibertat dels presos polítics

Unes 750.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van omplir ahir a la tarda el carrer Marina de Barcelona en la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural per demanar la llibertat dels consellers i líders de les dues entitats sobiranistes. La marxa es va fer sota el lema «Llibertat presos polítics, som república» i va omplir aquesta via de 3,3 km –el tram de la variant de Manresa que, per posar un exemple, va del nus del Guix a Sant Pau– amb pancartes amb el lema «Llibertat», estelades i missatges contra l'aplicació de l'article 155 de la constitució espanyola. Alguns d'ells van incloure fotografies dels consellers destituïts que estan empresonats i de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de l'ANC i Òmnium, respectivament, també entre reixes. Així mateix es va registrar la participació de diverses colles castelleres i grups de geganters.



La marxa, per a la qual les entitats sobiranistes van noliejar més de 900 autocars des de diversos punts de Catalunya, va exhibir dues capçaleres, una demanant la llibertat dels presos, encapçalada per familiars dels consellers i dels presidents de l'ANC i Òmnium, i l'altra a favor de la República, amb representants polítics; i va anar baixant fins a l'avinguda Icària, on es van fer els parlaments. La ciutadania va dir «prou» i va sortir al carrer per reclamar «dignitat» i «respecte»: aquest va ser el sentiment generalitzat dels milers de persones que van omplir el carrer Marina de Barcelona, una localització inèdita en els aplecs sobiranistes que transcorria al costat de llocs emblemàtics, com el temple de la Sagrada Família, i que arribava pràcticament fins a la línia de mar.

Un riu de llum



En la capçalera de la marxa, on s'agrupaven cares visibles del sobiranisme i familiars de dirigents empresonats, amb llaços grocs de solidaritat, hi havia dues pancartes en què es llegia «Llibertat presos polítics» i «Som república». La manifestació, que es va iniciar a les 5 de la tarda, quan encara era clar, va transcórrer entre crits de «Puigdemont, el nostre president» i «Llibertat presos polítics», nombroses banderes estelades i pancartes amb lemes com «Ja n'hi ha prou d'humiliacions, ja n'hi ha prou de mentides», «Exigim respecte i dignitat», «Units més que mai defensarem el nostre govern legítim» i « SOS Democracy».



Entre els participants en la mobilització es trobaven representants dels diferents partits sobiranistes, com Neus Munté i Josep Lluís Cleries (PDeCAT), Roger Torrent (ERC), Gabriela Serra (CUP), així com el dirigent de Catalunya en Comú Joan Josep Nuet i l'exsecretari general de Podem Albano Dante Fachin, entre d'altres. També hi van acudir l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch; la presidenta de l'Associació de Municipis per a la Independència, Neus Lloveras; a més del president del PNB, Andoni Ortuzar.



A mesura que es feia de nit, els manifestants van anar encenent les llanternes dels seus telèfons mòbils i els enfocaven cap al cel per produir un efecte lluminós sobre la multitud de persones que atapeïen el carrer Marina i voltants. Des de Twitter, el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, va agrair la resposta del sobiranisme: «La vostra llum ens arriba fins a Brussel·les i il·lumina el camí que hem de continuar recorrent. Sou la nostra força».



Després de les 6 de la tarda, a l'escenari del final de la marxa, familiars dels exconsellers presos, així com de Sànchez i Cuixart, van llegir els seus breus missatges escrits des de les presons on es troben els presos. Els vuit exconsellers del Govern empresonats van agrair el suport ciutadà rebut i van fer una crida a la unitat i a «no defallir» davant l'estat.



En el seu missatge, Oriol Junqueras va dir que els consellers cessats són «caps de turc» de l'estat per «advertir» a tots els independentistes que «si no són submisos i obedients» els «arruïnaran» les vides. La dona de Josep Rull va llegir una carta del seu marit en la qual subratllava: «S'equivoquen els qui creuen que poden empresonar la voluntat democràtica d'un poble. Som el govern legítim perquè ho van decidir els catalans», va afirmar, en plena expectació davant la possibilitat que les defenses dels exconsellers empresonats es plantegin desmarcar-se de la declaració unilateral d'independència, com Carme Forcadell, per poder sortir de la presó.



Precisament, la presidenta del Parlament no va acudir a la manifestació a Barcelona, perquè així li ho va recomanar el seu advocat. No obstant això, Forcadell va fer un tuit amb el nom dels consellers empresonats i dels Jordis, amb l'etiqueta final «#Llibertat».



Els membres del Govern destituïts que són a Brussel·les també es van dirigir als manifestants a través d'una pantalla gegant en la qual es van projectar els seus missatges gravats. Per la pantalla, es va emetre un missatge de Carles Puigdemont en el qual va advertir que no hi haurà «barrots ni exilis» que dissuadeixin Catalunya de «decidir lliurement el seu futur a través de les urnes», sense «governs imposats». L'exconseller de Salut Toni Comín, de la seva banda, va qualificar de «salvatjada inacceptable» l'empresonament dels seus companys.



El vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Agustí Alcober-ro, i el portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, organitzadors de la manifestació, van avisar que el «camí» cap a la independència és «llarg però irreversible» i van fer una crida a participar en una mobilització el 7 de desembre a la capital belga, Brussel·les.

Ortuzar i Albiol, cara i creu



El president del Partit Nacionalista Basc, Andoni Ortuzar, va dir ahir que «la millor resposta» que es pot donar a l'actuació situació política és «parlar amb Catalunya», ja que per resoldre aquest conflicte es necessita «diàleg i democràcia» i no «empresonaments i enjudiciaments». Així es va expressar en declaracions a la premsa a la capçalera de la manifestació.



Orduzar va dir que volia mostrar la seva «solidaritat» amb la societat catalana, que únicament demana «decidir democràticament el seu futur». El president del PNB va assenyalar que «no ens sembla de rebut la judicialització de la política» i va recordar que la seva formació també refusa l'aplicació de l'article 155 de la constitució espanyola.



En un tuit que va publicar ahir a la tarda, Xavier García Albiol, president del Partit Popular de Catalunya, va dir que «avui ha estat un dia trist per a Junqueras i Puigdemont i la resta dels seus companys a la presó. Cada dia són menys els fanàtics que surten al carrer per defensar el que és indefensable. Anem pel bon camí». Una declaració amb la qual va voler treure pes a la concentració de tres quarts de milió de persones al carrer Marina de Barcelona.