Clara Ponsatí: «No estàvem prou preparats per donar continuïtat política a l'1-O»

La consellera Clara Ponsatí, cessada pel govern espanyol en aplicació de l'article 155, ha afirmat en una entrevista a RAC1 que el Govern no estava "prou preparat" per donar continuïtat política "de forma sòlida" al resultat del referèndum de l'1-O. En aquest sentit, ha afirmat que el Govern i l'independentisme no va tenir en compte la "força del nacionalisme espanyol", que considera que estava adormit, i que gestiona "de forma antidemocràtica i en ocasions violenta". Amb tot, ha admès que va ser un "error" no haver estat preparats però ha defensat que no va "enredar a ningú". Ponsatí també s'ha referit a les eleccions del 21-D, en què entén que el sobiranisme hi hauria de concórrer a partir d'una única candidatura. "Només estaria en una llista transversal, però no en una llista de partit", ha precisat, alhora que afirma que quan es "restableixi" el govern legítim de Catalunya no té "cap afany" de tornar a ser consellera.

La consellera cessada ha afirmat que la resposta del govern espanyol ha estat "de guerra", amb la col·laboració del partit socialista. "No estàvem preparats per això", ha reflexionat durant l'entrevista a RAC 1, malgrat que creu que "no es pot donar la culpa a les víctimes de les accions dels botxins". Davant d'això, defensa que no va "enredar ningú".

Preguntada sobre si es penedia d'haver deixat Escòcia per ser consellera, ha reconegut que "a nivell personal i sincer" sí, però que no s'ho pot plantejar en aquests termes ara mateix. "La meva vida és indubtablement molt diferent que fa quatre mesos. I per a la meva família, encara més", ha afegit. Així mateix, ha assegurat que pensa "constantment" en els empresonats, "especialment en les conselleres".

"Tenia claríssim que si em quedava a Barcelona aniria a la presó"



Amb tot, s'ha mostrat confiada que tornarà a Catalunya i, malgrat que desconeix quan, espera que "sigui aviat". "Jo tenia claríssim que si m´hagués quedat a Barcelona hauria anat a la presó", ha reblat. De moment, precisa que si el jutge decideix extradir-los, recorreran la decisió, però no ha concretat què farien si la decisió fos definitiva.

Així mateix, ha afirmat que el mateix dia de la declaració d'independència hi havia "molts símptomes" de guerra bruta i per això va "escampar la boira" i ha revelat que va confiar uns documents i materials a un amic i li van "assaltar" el despatx per endur-se'ls.