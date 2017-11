Dolors Bassa serà la candidata dels republicans a Girona

Dolors Bassa encapçalarà la llista d'ERC per Girona el 21-D. La consellera cessada, que es troba empresonada des del 3 de novembre, s'ha mostrat disposada a liderar la candidatura, i la proposta ha estat aprovada per aclamació per tots els congressos comarcals d'ERC de la demarcació. El Consell Nacional d'ERC va ratificar ahir el nom i també el de l'alcalde de Sarrià i fins ara diputat al Parlament Roger Torrent com a número 2 i Anna Caula serà la tres. Tancarà la llista el llibreter i activista cultural Guillem Terribas.



El president de la federació a les comarques gironines, David Mascort, es va mostrar orgullós de la proposta. «Ens honora que la lideri la Dolors, amb tots els valors i dignitat que representa. La nostra consellera de Treball, Afers Socials i Famílies està empresonada per, simplement, complir el mandat democràtic que els ciutadans van decidir a les urnes del 27-S i l'1 d'octubre», va dir.