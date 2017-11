«La gent comença a estar cansada, però sabem que hem d'arribar fins al final»

Moltes colles d'amics vingudes del Berguedà que ahir van ser a la manifestació a la capital catalana van optar per utilitzar els cotxes particulars per arribar-hi, com és el cas del grup d'amics de la fotografia. Asseguren que han participat a totes les manifestacions que s'han organitzat en els darrers anys per l'Onze de Setembre i també han estat al carrer durant les protestes que s'han convocat en les darreres setmanes, com per exemple al tall de la carretera a la frontera de la Cerdanya dimecres passat. Els joves van organitzar-se en cotxes particulars i a l'hora de dinar ja van ser a Barcelona. «Hem aprofitat per dinar aquí i passar el dia abans de la manifestació», explicava en Ferran, un dels membres del grup. Tots ells tenien clar que calia sortir al car-rer per reclamar «la llibertat dels presos polítics» i «denunciar la repressió que està patint el país i les seves institucions amb l'aplicació de l'article 155». Esperen, però, que la situació es normalitzi a Catalunya i s'acabin les manifestacions i actes reivindicatius. «La gent comença a estar cansada, però sabem que haurem d'arribar fins al final», asseguraven. Durant la seva estada a Barcelona, ahir, van coincidir amb altres grups vinguts del Berguedà, que també van passar el dia a Barcelona fins acabada la manifestació.