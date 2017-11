Iceta proposa un «Junts pel seny» amb tots els que vulguin superar la divisió

Quan falten 40 dies per a les eleccions catalanes del 21-D, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el del PSC, Miquel Iceta, van obtenir el suport dels barons i del comitè federal a la seva actuació en la crisi política a Catalunya i a un projecte transversal que aposta per sumar socialisme i catalanisme.



El tancament de files davant d'una cita electoral de tanta transcendència va fer que l'única veu discordant entre els 300 membres del comitè fos la de l'exdirigent d'Esquerra Socialista José Antonio Pérez Tapias, en favor d'un «referèndum pactat i legal, dins dels límits de la Constitució».



Davant d'un auditori renovat i ple de sanchistes després del 39è Congrés Federal i els congressos regionals que van culminar el cap de setmana passat, Pedro Sánchez va reivindicar la seva actuació amb el 155: «Mai no ho vam voler, però un cop imposada la declaració unilateral d'independència no tenia sentit una altra resposta».



Després de la seva arribada ahir al Consell de Política Federal, que va celebrar la seva sessió constitutiva a la ciutat madrilenya d'Alcalá de Henares, on després va reunir-se el comitè federal, els presidents d'Andalusia, Susana Díaz, Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, i Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, tots ells crítics amb Sánchez en el seu mandat anterior, van donar suport la seva posició.



«Amb molta honra». Amb aquesta expressió el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va defensar ahir al matí durant el Comitè Federal del PSOE celebrat a Alcalá de Henares que la llista del PSC de cara a les eleccions del 21-D inclogui «democristians i comunistes», amb referència, entre d'altres, a l'exlíder d'Unió Ramon Espadaler i l'exfiscal Carlos Jiménez Villarejo.



Iceta proposa un «Junts pel seny» que englobi «tots els que volen trencar la ruptura i la divisió», i va afegir que, «després de cinc anys de fracàs en fracàs i de jornada històrica en jornada històrica», ara és l'hora de construir acords. «Volem obrir un ampli espai catalanista i progressista per a una gran majoria i un gran acord», va afegir. En aquest sentit, el primer secretari del PSC va tornar a estendre la mà a l'esquerra i al centre per aconseguir un «canvi de rumb» a la política catalana.



Iceta també va tenir paraules d'agraïment per als regidors i alcaldes socialistes, i va denunciar que l'exbatlle de Sant Hipòlit de Voltregà Xavier Vilamala va ser «amenaçat» pel Comitè de Defensa del Referèndum per tal que estripés el carnet del PSC per conservar l'alcaldia, que finalment va perdre: «Vergonya!», va exclamar.