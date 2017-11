Junqueras liderarà la llista d'Esquerra per al 21-D amb Romeva, Mundó i Comín

ERC durà a les eleccions del 21-D una candidatura «que representi el país de la millor manera possible», motiu pel qual aposta per la «transversalitat» i la «pluralitat». El Consell Nacional extraordinari celebrat ahir a Barcelona va servir per aprovar les llistes, tot i que no es descarta que en els pròxims dies s'hi incorporin noms, tant d'independents com de dirigents de Demòcrates, Avancem o MES.



A més de Junqueras, Marta Rovira serà la número dos. Els consellers cessats i que són a la presó o a Bèlgica Raül Romeva, Carles Mundó i Toni Comín seran els 3, 5 i 7, respectivament, mentre que el politòleg Ramon Cotarelo tancarà la llista d'ERC en el número 85. L'exconsellera Meritxell Serret serà la número 1 per Lleida.



En la seva intervenció, la secretària general del partit, Marta Rovira, va assegurar que «portem a la nostra candidatura tots aquells presos que avui no poden ser aquí». «I ho fem perquè ens sembla que hem de posar fi a aquesta repressió política», va detallar. Novament, uns llaços grocs van ocupar els seients en què habitualment seien el president d'ERC i vicepresident, Oriol Junqueras, i els consellers empresonats o que es troben a Bèlgica.



Amb aquest gest «de dignitat» es vol que la llista sigui també un instrument per rehabilitar els càr-recs polítics empresonats o que es troben a l'exili . «Qui voti aquesta llista votarà per posar fi a la repressió política, també per posar fi a l'aplicació de l'article 155, a la dictadura de la imposició, i per retornar els instruments d'aquest país a mans dels ciutadans d'aquest país i arrencar-les de les mans del PP», va comentar Rovira.



I és que la convocatòria d'eleccions del 21 de desembre està desprestigiada, segons ERC, perquè han estat «dictades i imposades per l'Estat». Per això, Marta Rovira veu una «oportunitat» de reconvertir-les «en legítimes i legals amb la nostra participació».



En aquest sentit, va defensar que la llista ajuda a «restablir els pilars bàsics de la democràcia i els drets humans» i també a recuperar la separació de poders.



«Volem anar-hi en condicions de llibertat», va reblar Rovira, tot lamentant les grans dificultats que suposa ser «independentista a l'Estat» en comparació amb altres països com el Regne Unit o el Canadà.