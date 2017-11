Millo retreu a Puigdemont que «doni lliçons als demòcrates»

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va retreure ahir a l'expresident Puigdemont de «voler donar lliçons als demòcrates que sempre han respectat la llei» preguntant si respectaran el resultat del 21-D i «insinuant que no serà així».



«A Catalunya i a Espanya en els darrers quaranta anys de democràcia, i sempre que hi ha hagut eleccions legals, s'han respectat els resultats. No hi ha cap motiu per pensar que aquesta ocasió serà diferent», va afegir, i va lamentar que es vulgui «qüestionar allò que és obvi».



En una trobada del PPC a Girona, Millo va titllar Puigdemont de ser «el primer polític que s'ha saltat les lleis», situant-se «fora de la legalitat», i li va demanar que sigui ell que digui explícitament «si està disposat, ara sí, a acceptar la legalitat democràtica i els resultats de les eleccions» del pròxim desembre. D'altra banda, també va defensar que l'única manera de «recuperar el seny, l'ordre i la legalitat» a Catalunya és amb una majoria absoluta del conjunt de les forces constitucionalistes. Només així, va dir, es garantirà un govern que treballi per «afavorir la convivència i que l'economia recuperi els nivells de prosperitat perduts».

Comitè executiu del PP a Girona



Millo va fer aquestes declaracions després de presidir el comitè executiu del PPC de Girona. Entre els presents hi havia la cap de llista del partit a comarques gironines, Maria Àngels Olmedo, de qui Millo va dir que és una «gran candidata» que li pren el relleu. Millo va ser el número u de la llista pel partit a Girona en les últimes quatre eleccions al Parlament. També va dir que representa «el seny», l'«estabilitat» i «la vocació de servei a les persones», i que ho ha demostrat durant els anys que ha liderat el partit a Figueres, on actualment és la portaveu.